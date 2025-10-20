Asya Borsaları Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsaları Yükselişte

20.10.2025 10:18
Japonya'daki siyasi belirsizliklerin azalması ve Çin'deki güçlü büyüme verileri Asya borsalarını yükseltti.

Asya borsaları, Japonya'daki siyasi belirsizliklerin azalması ve Çin'de beklentilerin üzeri gelen büyüme verisinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'li yetkililerin Çin ile yaşanan ticaret gerilimine ilişkin uzlaşmacı açıklamaları küresel piyasalarda risk algısını azaltırken, bu durum pay piyasalarında yükselişlerin görülmesini sağladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Japonya İnovasyon Partisi hükümeti kurma konusunda anlaştı. Takaiçi Sanae'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olmasının önünü açılırken, Takaichi'nin mali açıdan genişlemeci bir politika izlemesi bekleniyor.

Ülkede siyasi belirsizlerin azalması ve Takaiçi'nin genişlemeci bir para politikası izleyeceği beklentisi Japonya'da pay piyasalarının rekor kırmasında etkili oluyor.

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin tarafında ise ülkede gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ülkede 3. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülke ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü. Ülkede eylül ayına ilişkin perakende satışlar yüzde 3, sanayi üretimi de yüzde 6,5 yükseldi.

Çin'de eylül ayına ilişkin sabit sermaye yatırımları ise yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı. Ülkede sabit sermaye yatırımları Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez düştü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,47 yükselişle 49.235 puana ulaşarak rekor seviyeden kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 3.862 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.862 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 primle 25.849 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 84.392 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa

