Asya Borsaları Yükselişte: Japonya Merkez Bankası Faiz Artırımına Gitmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Yükselişte: Japonya Merkez Bankası Faiz Artırımına Gitmeyecek

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda faiz artırımına gitmeyeceklerine dair açıklamaları sonrası Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Uchida, finansal ve sermaye piyasalarındaki oynaklığın devam etmesi nedeniyle mevcut politika faizi oranıyla parasal genişlemeyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

07.08.2024 10:16
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Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Uchida, yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin son derece oynak olması nedeniyle mevcut politika faizi oranıyla parasal genişlemeyi şimdilik sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Japon yeninin son dönemde güçlendiğine işaret eden Uchida, "Yenin son dönemde güçlenmesi, ithalat fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı ve dolayısıyla genel enflasyonu azalttığı için Japonya Merkez Bankasının politika kararını etkileyecektir." diye konuştu.

Borsada yaşanan oynaklığın şirketleri ve tüketimi de etkilediğini ve bunun da BoJ'un alacağı kararlar için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Uchida, "Yurt içi ve yurt dışı mali piyasalarda keskin bir dalgalanma gördüğümüz için mevcut parasal genişleme seviyelerini korumak gerekiyor." dedi.

Analistler, merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısının azaldığını söyledi.

Piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Bu gelişmelerle yendeki değer kaybı da hızlandı. Dolar/yen paritesi bugün yüzde 1,55 artışla 146,5 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Çin'de haziran ayında yüzde 8,6 artan ihracat, temmuzda ise yüzde 7 artış kaydetti. Ülkede, artış hızında yavaşlama görülen ihracat verisi aynı zamanda beklentilerin altında kaldı.

Ülkede ithalat da yüzde 7,2 artarak yüzde 3,2 olan beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, Çin Merkez Bankası (PBoC), 2020'den bu yana ilk kez finans piyasasına kısa vadeli nakit enjeksiyonu yapmama kararı aldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle günü 35.089 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,83 değer kazancıyla 2.568 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,25 artışla 16.850 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselişle 2.870 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 79.230 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Yükselişte: Japonya Merkez Bankası Faiz Artırımına Gitmeyecek - Son Dakika

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