Asya Borsalarında ABD-İran Umutları

Asya borsalarında, ABD- İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

Söz konusu gelişmeler küresel risk iştahının yükselmesine neden olurken Asya piyasalarında da alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti

ABD-İran krizinin çözüleceğine dair umutlarla ABD'de görülen alıcılı seyir Asya tarafına da taşınırken yükselişlere teknoloji hisseleri öncülük ediyor.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'daki yarı iletken hisselerinde yüzde 8'i aşan yükselişler görüldü.

Petrol fiyatları ve dolar endeksindeki geri çekilme bölgede enflasyon risklerini bir miktar azaltırken Japon tahvillerinde alıcılı bir seyir izleniyor.

Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 1,83'e, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,4'e geriledi. Ülkede 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri güçlenen enflasyon endişeleriyle yaklaşık son 30 yılın zirvelerini görmüştü.

Ueda, çatışmaların etkileri konusunda endişeli

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin belirsizliğin piyasalardaki istikrarı bozduğunu söyledi.

Fabrika üretiminin olumsuz etkilenebileceğini belirten Ueda, uzun süren savaşın ekonomik etkisine ilişkin bankanın artan endişesini dile getirdi.

Ueda para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, BoJ'un faiz oranlarını artırmaya devam etme yönündeki söylemine bağlı kalmak yerine, İran savaşının yol açabileceği olumsuz sonuçlara karşı da teyakkuzda olunması gerektiğinin altını çizdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 28 Nisan'daki kararında politika faizini artıracağına yönelik tahminler güç kaybederken sabit bırakacağına yönelik beklentiler arttı. Bankanın bu ay politika faizini sabit tutması yüzde 70 ihtimalle fiyatlanıyor.

Tedarik kesintileri Çin ticaret verilerinde etkili oldu

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mart ayında ihracattaki yavaşlama ve ithalattaki artışın etkisiyle dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde daraldı.

Ülkenin dış ticaret dengesi martta 51,1 milyar dolar fazla verdi. Önceki ay ülkede dış ticaret dengesi 90,9 milyar dolar fazla kaydetmişti. Ülkenin dış ticareti Orta Doğu'daki tedarik kesintileriyle bağlantılı olarak artan ham madde ve enerji maliyetlerinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Lu Daliang, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın akaryakıt fiyatlarında yol açtığı sert yükselişle birlikte ulaştırma maliyetlerini artırdığı, bunun dünya genelinde malların üretim ve lojistik maliyetlerini artırarak küresel tedarik zincirlerini etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle 5.968 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artışla 57.880 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 4.007 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 25.805 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.