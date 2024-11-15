Asya Borsalarında Alım İştahı

Ekonomi

Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken bölge genelinde açıklanan verilerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülüyor.

Buna göre, Çin'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,3 artarak beklentilerin altında kalsa da perakende satışlar yüzde yıllık yüzde 4,8 artışla öngörüleri aştı.

Japonya'da GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek tahminleri geride bırakırken sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 azaldı.

Bununla birlikte, dolar/yen paritesinde yükseliş eğilimi üst üste beşinci işlem gününe taşınırken parite şu sıralarda 156,2 ile temmuzdan bu yana en yüksek seviyeden işlem görüyor.

Analistler, yendeki değer kaybının ülkenin ihracatçı şirketlerine olumlu yansımasıyla pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını kaydederek bununla birlikte Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin soru işaretlerinin de arttığını bildirdi.

Ülke ekonomisinde görülen aktivite artışının enflasyon baskısını artırabileceğini ifade eden analistler, bankanın şubatta faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Çin'de perakende satışların beklentilerin üzerinde artması ülkedeki deflasyon endişesinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağlasa da gelecek dönemde ABD ile yaşanacak olası bir ticaret savaşı korkusu risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.638 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 2.421 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 19.478 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 3.351 puanda bulunuyor.

Hindistan'da tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.