Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

05.08.2022 11:03
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artarak 3.227 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselerek 2.490 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 28.175 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 133,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5,40'a çıkarmasının ardından Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 58.443 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 20.173 puanda bulunuyor.

Asya genelinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Çin ordusunun Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikata ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Tayvan, Çin'in tatbikat kapsamında fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirirken, Japonya da füzelerin münhasır ekonomik bölgelerine isabet ettiği açıklamasını yaptı.

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin arka plana atılması ile Asya borsalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, küresel piyasalarda, gözlerin bugün ABD ekonomisinde yaşanan teknik resesyonun gerçek anlamda bir ekonomik durgunluk olup olmadığına dair önemli bir sinyal verecek olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere çevrildiğini aktardı.

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Kaynak: AA

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