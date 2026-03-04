Asya Borsalarında Çatışma Etkisi - Son Dakika
Asya Borsalarında Çatışma Etkisi

04.03.2026 10:29
Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Asya borsalarında satış baskısı artarken Kospi endeksi düşüyor.

Asya borsalarında, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve enerji tedarikine yönelik endişelerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken Güney Kore'de Kospi endeksi bölgedeki düşüşlere öncülük ediyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar küresel risk algısını artırırken Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrası enerji tedarikine yönelik endişeler derinleşti.

Bölge ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının büyük bir bölümünün kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gelecek dönemdeki imalat sanayi maliyetleri ve üretim miktarı açısından birçok soru işaretine neden oluyor.

Küresele yayılan satıcılı seyrin etkisiyle bölge genelindeki pay piyasalarında satış baskısı derinleşiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki düşüş yüzde 12'yi aştı

Asya genelinde enerji tedarikine yönelik risklerin artması ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle başta sanayi, ticaret ve ulaşım şirketleri öncülüğünde derinleşen satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 12'yi aşan kaybıyla bölge genelinde en çok etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Endeksi oluşturan hisselerin büyük bir bölümü değer kaybederken az sayıda enerji şirketi günü pozitif tarafta tamamladı.

Söz konusu gelişmeler ekonomi otoritelerinin de odağında bulunurken Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, dün İran'daki gelişmelerin ülkeye etkisini değerlendirmek ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere, ilgili bakanlıkların katılımıyla acil durum toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki krizin uzaması senaryosuna karşı ülkenin yeterli petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya karşı hükümetin Orta Doğu dışındaki bölgelerden ilave petrol tedariki sağlamak için çalışacağı kaydedildi.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler yakından takip edilirken Çin'de şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 49 ile beklentileri karşılayamadı. Japonya'da şubat ayı hizmet sektörü PMI verisi ise 53,8 ile sektörde genişlemeye işaret etti.

Çin'deki kritik toplantılar başladı

Çin tarafında ise yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile danışma organı işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) eş zamanlı genel kurul toplantıları bugün başkent Pekin'de başladı.

Çin'de "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılan toplantılar, ülkenin yakın dönemdeki ekonomi stratejisi ve hedefleri ile iç siyaset ve dış politika önceliklerini ortaya koyması açısından kritik önem taşıyor.

5 yıllığına seçilen iki meclis, bu yıl 14. dönemlerinin 4. yıllık toplantılarını düzenliyor. Toplantılar, danışma meclisi ÇHSDK'nin açılış oturumuyla başlarken yasama organı ÇUHK'nin açılış oturumu ise yarın yapılacak.

Çin'de yasama ve danışma meclislerinin bu hafta yapılacak yıllık genel kurul toplantılarında dış belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemde ülkenin yakın gelecekteki ticari, ekonomik ve diplomatik politikalarına yön verecek kararların alınması bekleniyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 12,1 düşüşle 5.093,5 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7 azalışla 54.196 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2,5 kayıpla 25.124 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 78.735 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

