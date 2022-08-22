Geçen haftadan bu yana ülke merkez bankası tarafından atılan destekleyici adımların, ülke ekonomisindeki problemlere işaret etmesi huzursuzluğu artırırken, yuan dolar karşısında hızla değer kaybederek 23 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası 'nın ( Fed ) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlanırken, Asya'da artan resesyon endişesi de risk iştahının azalmasında etkili oldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika

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