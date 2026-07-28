Asya Borsalarında Çip Hisseleri Düşüşte - Son Dakika
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Asya Borsalarında Çip Hisseleri Düşüşte

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Çip sektöründeki satışlar Asya borsalarını olumsuz etkiliyor, petrol fiyatları borsalara yarar sağlamadı.

Asya borsaları, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni endişeler, küresel çip üreticilerinin hisselerinde satış dalgasına yol açtı. Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki sert satışlar, jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün borsalara olan olumlu etkisini sınırlıyor.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka ile ilgili son finansman taahhütlerinin 750 milyar doları aştığı yönündeki haberlerin ardından yatırımcıların endişeleri arttı. Bu durum artan borçluluk oranına dair endişeleri tetikledi ve yapay zeka altyapısına olan talebin, eşi benzeri görülmemiş düzeydeki yatırımlarla aynı hızda ilerleyip ilerleyemeyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam etmesine neden oldu.

Çin'in yarı iletken üretiminde kullanılan derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini geliştirmeye başladığına ilişkin haberler de sektörde rekabetin arttığına işaret ederken çip hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Güney Koreli çip üreticileri sert düşüşler yaşadı

New York borsasında çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen düşüş Asya borsalarına da taşındı. Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 14,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 13,6 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 12,1 kayıpla alıcı buldu.

Çip sektöründe faaliyet gösteren Japon şirketlerinde de sert düşüşler görülürken, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 11, Advantest'in hisseleri yüzde 10,1, SoftBank Group'un hisseleri yüzde 4,9 düştü.

Politik tarafta ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını belirterek, mali sıkılıktan çıkacaklarını söyledi. Analistler, Japonya'da artan enflasyonist baskılar ve yendeki sert değer kaybından dolayı siyasi tarafla Japonya Merkez Bankası yetkilileri arasında görüş ayrılıkları ve ayrışmalar görülebileceğini söyledi.

Çin'den tarife çıkışı

ABD'nin tarifelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken Çin, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle 60 ticaret ortağına gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, Çin'in zorla çalıştırmaya karşı olduğunu ve bu konuda kapsamlı iş hukuku sistemi oluşturduğunu belirtti. Sözcü, ABD'nin "zorla çalıştırma" gerekçesiyle uyguladığı gümrük vergilerini "tipik bir tek taraflılık" olarak nitelendirdi ve Çin'in buna kesin şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin "yanlış uygulamalarını düzeltmesi ve ilgili tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırması gerektiğini" vurguladı.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 10,8 düşüşle 6.023,7 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,8 değer kaybıyla 62.446 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalışla 3.799 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.174 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın 0,1 üzerinde 76.884 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Üretim, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Çip Hisseleri Düşüşte - Son Dakika

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