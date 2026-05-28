Asya Borsalarında Gerilim Artışı

28.05.2026 09:57
ABD'nin İran'a saldırıları Asya borsalarını olumsuz etkilerken, yatırımcıların risk algısı yükseldi.

Asya borsaları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrasında jeopolitik gerilimlerin tekrar yükselmesiyle Çin hariç negatif seyrediyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırıları, yakın vadede bir barış anlaşmasına ilişkin yatırımcı iyimserliğini azalttı. Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin tekrar öne çıkması Asya piyasalarında risk algısının artmasına neden oldu.

Bunların yanı sıra petrol arzına ilişkin sıkıntıların Japonya'da kalıcı enflasyona dönüşebileceğine yönelik endişeler de ülkede pay piyasaları üzerindeki baskıda etkili oluyor.

Dolar/yen paritesinin 160 seviyesine yaklaşması da Japonya'da ekonomi yönetiminin kura müdahale edebileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdi.

Böylece Japonya Merkez Bankasının (BoJ) haziran ayında faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.185 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 64.654 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 4.102 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 25.005 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 75.867 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:19:19. #7.12#
