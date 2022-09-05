Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

05.09.2022 11:08
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler ile salgın ve savaş gibi süregelen riskler resesyon korkularını tetiklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler sürse de ağırlıklı olarak 75 baz puanlık artırım para piyasalarında fiyatlanıyor.

Japonya ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin düşüş eğilimini sürdürmesi ve bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Hong Kong'da Kovid-19 vakaları bir ay öncesine göre iki katına çıkarken, Çin'de önemli sanayi bölgelerindeki karantinalar ülkenin ekonomik gidişatını tehdit ediyor.

Öte yandan, Çin ile ABD arasında Tayvan üzerinden devam eden gerilime, yarı iletken çip konusu da eklendi. ABD'nin aldığı son karara göre, ABD'li Nvidia ve AMD'nin ürettiği ve yapay zeka işlemlerinde kullanılan çiplerin Çin'e ihracatı izne bağlanırken, bu karar söz konusu çiplerin ihracatının yasaklandığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 artışla 3.200 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 düşüşle 2.404 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 27.620 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 140,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,71 değer kazancıyla 59.224 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,12 azalışla 19.234 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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