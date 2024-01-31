Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini bildirdi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün açıkladığı toplantı tutanaklarında ilk kez faiz artırımlarına yakında başlanabileceği sinyalini verdi.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre perakende satışlar aralıkta yüzde 2,1 artarak beklentilerin oldukça gerisinde kalırken, sanayi üretimi de yıllık yüzde 0,7 azalarak öngörüleri karşılayamadı.
Öte yandan, Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede imalat sanayinin hala daralmaya devam ettiğini göstermesi risk iştahını törpülerken, finansal sonuçlarını açıklayan Samsung Electronics'in üst üste dördüncü çeyrekte de karı azalmaya devam etti.
Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 50,7'ye çıktı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi aylık yüzde 8,43 yükselişle 26 yılın en yüksek Ocak ayı performansını gösterirken, yüzde 0,88 artışla 36.065 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 primle 147,8 seviyelerinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 azalışla 2.497 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 2.790 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 71.790 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 düşüşle 15.440 puana geriledi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
MEDAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyları eşitlendi. Ankete katılan 3018 denek arasında yapılan araştırmada, her iki adayın da oy oranları aynı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.
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