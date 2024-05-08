Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlik ve teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesi risk iştahı geriliyor. Japonya'da ise faiz artırımı beklentisi ve zayıf beklentiler satış baskısı yaratıyor. Asya borsalarında Nikkei 225 düşerken, Kospi yükseliş gösterdi. Şanghay Bileşik ve Hang Seng endeksleri düşerken, Sensex endeksi ise artış kaydetti.

08.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:18
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarırken, Asya piyasalarında gelecek hafta açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde risk iştahının gerilediği görülüyor.

Japon yeni konusu ise hala bölgedeki en sıcak gelişme olmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın gelecek toplantılarda sürpriz şekilde faiz artırım kararı alabileceğini belirtirken, Finans Bakanı Shunichi Suzuki hükümetin gerektiği takdirde bütün önlemleri almak için hazır olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, analistler Japonya'da Nintendo'nun gelecek döneme ilişkin beklentilerinin zayıf kaldığını belirterek, Toyota'nın karlılığının da öngörülerin altında gerçekleşmesinin piyasalarda satış baskısını artırdığını kaydetti.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 155,28 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 32.199 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.744 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.128 puana düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 18.332 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 73.583 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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