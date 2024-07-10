Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için daha fazla iyi veri aradıklarını belirtmesi, küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. Çin'de açıklanan enflasyon verileri, yurt içi talebin zayıflamaya devam ettiğini gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi haziranda beklentilerin altında kalarak yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu veriler, Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşladığını ve deflasyon riskinin devam ettiğini gösteriyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi hemen üzerinde kapanış yaptı. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azaldı.

10.07.2024 09:47
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlediğini belirterek, Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Asya piyasalarında da karışık bir seyir öne çıktı. Çin'de açıklanan enflasyon verileri, yurt içi talebin zayıflamaya devam ettiği sinyalini verdi.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirerek, Çin'de deflasyon riskinin sıcaklığını koruduğunu ifade etti.

Öte yandan, dün Powell'ın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 161,3 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 161,4'te bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 41.857 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2.868 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.939 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 17.474 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 79.680 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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