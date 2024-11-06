Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Asya tarafında da yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülese de, ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 1,8 yükselişle 154,2 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artışla 39.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.563 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 3.371 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybıyla 20.470 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 80.207 puandan işlem görüyor.