Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, Fed'in enflasyon politikası ve artan jeopolitik risklerle dalgalanıyor.

26.11.2024 10:17
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Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Asya borsalarında da ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesiyle uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerini açıklaması ve jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişelerle karışık seyir izleniyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'den gelen mallara yüzde 10, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere ise yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

Bunun yanında, ABD ordusunun Tayvan'ı korumak için Japonya ve Filipinler'de geçici üsler kuracağı iddiaları bölgesel riskleri besledi.

Japonya'nın resmi Kyodo haber ajansının, Japonya-ABD ilişkileri konusunda bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, çoklu fırlatmalı Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemi'ne sahip ABD Deniz Kıyı Alayının, Japonya'nın Kagoshima ve Okinawa kentlerinin Tayvan'a doğru uzanan adaları boyunca konuşlandırılacağı belirtildi.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 153,9 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 38.411 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.520 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.181 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 3.266 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.044 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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