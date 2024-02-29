Asya Borsalarında Karışık Seyir İzleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir İzleniyor

Küresel pay piyasalarında ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla başlayan karışık seyir, Asya borsalarına da yansıdı. Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik devam ederken, Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni paketler açıklayacağı beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor. Japonya'da ise sanayi üretimi verileri beklentilerin altında kaldı. Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranı politikasından vazgeçme konusunun ivme kazandığına ilişkin sinyal vermesiyle Japon yeninin değeri düştü. Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

29.02.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla başlayan karışık seyrin Asya'ya taşındığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bankanın enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici yeni paketler duyuracağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması dikkati çekti.

Japonya'da öncü sanayi üretimi ocakta yüzde 7,5 azalışla tahminlerin altında kaldı. Ülkede ortalama konut fiyatı da 2023'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yen (395 bin dolar) seviyesine çıktı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata'nın, bankanın negatif faiz oranı politikasından vazgeçme konusunun ivme kazandığına ilişkin sinyal vermesinin ardından Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,11 azalışla günü 39.166 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 değer kaybıyla 149,8 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 düşüşle 2.642 puana gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 2.990 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 72.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 16.574 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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