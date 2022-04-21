Asya borsalarında karışık seyir sürüyor - Son Dakika
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Asya borsalarında karışık seyir sürüyor

21.04.2022 10:04
Asya borsalarında karışık seyir sürüyor

Asya borsalarında, hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsalarında, hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Rusya- Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, tahvil piyasalarındaki hareketlilik de risk iştahını azaltıyor.

Öte yandan Çin'de tedarik zincirlerinde aksamalara yol açan şehir karantinalarının ekonomiye etkilerine dair endişelerle ülke borsasındaki düşüşler de devam ediyor. Teknoloji şirketlerine yönelik beklenen regülasyon adımlarındaki gecikme ise Hong Kong borsasında söz konusu şirket hisselerindeki düşüşün derinleşmesine neden oluyor.

Japonya'da zayıf yene ilişkin ülke merkez bankasının gelecek haftaki para politikası toplantısında yapacağı yönlendirmeler de merakla beklenirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) yendeki düşüşün ülke ekonomisinin temellerinden kaynaklandığını ve gevşek para politikasının değiştirilmesi için bir gerekçe olmadığını bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 gerileyerek 3.080 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 2.728 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak 27.553 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 128,1 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdürüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 57.761 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 20.573 puanda seyrediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsalarında karışık seyir sürüyor - Son Dakika


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