Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik yaratmasıyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan Tüketici Güven Endeksi öngörülerin altında kalırken, Japonya Merkez Bankası'nın politika alanını daraltma eğiliminde olduğu belirtiliyor. IMF, Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltirken, Avustralya'da TÜFE'nin beklentileri aşması faiz indirimine ilişkin ihtimali öteliyor. Bu gelişmelerle Asya borsalarında düşüşler yaşanıyor.

29.05.2024 09:55
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Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi 36,2 ile öngörülerin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) makroekonomik veri takvimini yakından takip ettiğini belirterek, bugünkü verilerin para politikasını daha kısıtlayıcı bölgeye taşımak isteyen bankanın politika alanını daralttığını bildirdi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), güçlü ilk çeyrek verileri ve son dönemde uygulanan politikaların etkisiyle Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yükselttiklerini duyurdu. Bu durum bölgedeki satış baskısına karşın Çin piyasalarındaki negatif seyri törpüledi.

Avustralya'da ise TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 artışla piyasa beklentilerini aşması Avustralya Merkez Bankasının faiz indirimine gitme ihtimalinin ötelenmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 38.521 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.677 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.112 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 18.562 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 74.584 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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