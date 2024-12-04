Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler yatırımcıları etkilerken, Asya borsaları genel olarak düşüşte.

04.12.2024 10:48
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Asya borsalarında dün Güney Kore'de artan tansiyonun ardından Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalara çevrilirken, Asya'da Güney Kore'den gelecek olası haberler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun önemli şekilde artmasına neden oldu.

Analistler, Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin ardından merkez bankası, istikrarı sağlamak için gerektiğinde kısa vadeli likiditeyi artıracağını ve döviz piyasalarında "aktif" adımlar atacağını bildirdi.

Güney Kore Maliye Bakanı ise "Hisse senetleri, tahviller, kısa vadeli para piyasası ve döviz piyasasına, tam normale dönene kadar, sınırsız likidite enjekte edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından Asya borsalarındaki düşüş sınırlı olurken, analistler Güney Kore'deki haber akışının yakından takip edildiğini, özellikle bölge ülkelerinin gelişmelerden etkilenmeye en açık ülkeler olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeks'leri (PMI) sırasıyla 50,5 ve 50,1, Çin'de Caixin hizmet sektörü ve bileşik PMI da sırasıyla 51,5 ve 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veriler iki ülkede de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller verirken, Güney Kore kaynaklı satış baskısının törpülenmesinde de etkili oldu.

Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,4 artışla 150,00 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 39.276 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.464 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.354 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.723 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 80.678 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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