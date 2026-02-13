Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

13.02.2026 10:12
Teknoloji şirketlerine yönelik endişelerle Asya borsaları değer kaybediyor, enflasyon verileri bekleniyor.

Asya borsalarında, teknoloji şirketlerine yönelik değerleme endişelerinin tekrar artmasıyla negatif bir seyir izlenirken bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yön bulmaya çalışan piyasalarda, yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik haber akışı, halihazırda tartışılan "yüksek değerleme" endişeleriyle birleşerek ABD piyasalarında satış baskısı yaşanmasına etki etti.

ABD endekslerindeki satış baskısının Asya tarafına da taşınmasıyla negatif bir seyir izlenirken Çin'de piyasaların ay yılı dolayısıyla 9 günlük tatile girecek olması da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

BoJ, kalıcı enflasyon hedefine ulaşmaya çok yakın

Bölgede merkez bankası yetkililerinin mesajları da yakından takip edilirken, Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Naoki Tamura bugün yaptığı açıklamada, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2'lik enflasyon hedefine kalıcı olarak ulaşmaya çok yakın olduğunu belirtti.

Gelecek aylarda faiz artırımı olasılığına işaret eden Tamura ayrıca, mevcut faiz oranlarının ekonomi için nötr kabul edilen seviyelerden oldukça uzak olduğunu söyledi.

Tamura, enflasyonun yapışkan hale geldiğini ve ana itici gücünün yüksek ham madde fiyatlarından, sıkılaşan iş piyasasını yansıtan artan işçilik maliyetlerine kaydığını söyledi.

Geçmişteki faiz artırımlarının ekonomi üzerindeki etkisinin son derece sınırlı olduğunu belirten Tamura, BoJ'un uzun süreli parasal gevşemenin yol açtığı yendeki değer kaybı, yüksek enflasyon ve yükselen emlak fiyatları gibi sorunlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 56.927 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.507 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,7 düşüşle 26.543 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 kayıpla 82.928 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

