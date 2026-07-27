Asya Borsalarında Pozitif Hava

Asya borsaları, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Yeni haftada ise jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi küresel piyasalarda pozitif bir havanın oluşmasını sağladı. Axios haber sitesine isim vermeden konuşan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti. İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da dün yaptığı açıklamada, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgedeki şirketlere ilişkin iyimser haber akışı bölge endekslerinde risk iştahının yükselmesinde etkili oldu.

Çinli çip üreticisi CXMT ilk işlem gününe hızlı başladı

Çinli çip üreticisi CXMT'nin hisseleri Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı. Şirket, bilgisayarlar, sunucular, mobil cihazlar için DRAM (Dinamik Rastgele Erişimli Bellek) çipleri ve modülleri üreten ülkenin önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Halka arzda 57,92 milyar yuan (8,6 milyar dolar) fon toplayan şirket, elde edilen gelirlerin üretim kapasitesinin genişletilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin finansmanı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı. Söz konusu halka arz, Asya'daki bu yılın en büyük halka arzlarından biri olarak öne çıkıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de haziran ayına ilişkin sanayi karları yıllık bazda yüzde 15,1 arttı.

Japon oyun şirketlerinin pozitif ayrışması dikkati çekti

Küresel eğlence ve teknoloji dünyasında söz sahibi yazılım geliştirici Japon şirketleri Nintendo, Konami ve Shift haftanın ilk işlem gününde hisselerinde dikkat çeken yükselişlerle pozitif ayrıştı.

Japon yazılım test ve geliştirme şirketi Shift'in hisseleri yüzde 9,5, oyun geliştiriciler Konami ve Nintendo sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 6,2 yükseldi.

Konami'nin gelecek günlerde açıklanacak finansal sonuçlarına ilişkin güçlü beklentiler ve ürünlerine olan talebe yönelik iyimserlikler piyasalarda oyun geliştirici şirketlere olan talebi destekliyor.

Nintendo tarafında da Switch 2 ve oyunlara olan talebin sürmesi yatırımcıların bilanço beklentilerine olumlu yansıyor.

Öte yandan, Güney Koreli internet ve bulut hizmeti devi Naver'in hisseleri ise Nvidia'nın şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberlerle gün içinde yüzde 10'u aşan yükselişler yaşamasının ardından yüzde 8,4 yükselişle günü tamamladı. Bölgedeki yarı iletken hisseleri de oluşan iyimser atmosferin etkisiyle yükselişle işlem gördü.

Bu hafta gözler BoJ'a çevrildi

Para politikaları tarafında ise bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek. BoJ'un bu toplantıda yüzde 1 olan politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 1,25'e kadar çıkarması yönünde ancak toplantıda verilecek mesajlara bağlı olarak bu beklentinin değişebileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 6.755 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 65.028 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artışla 3.856 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 25.230 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 76.709 puandan işlem görüyor.