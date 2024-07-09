Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Asya tarafında ise pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil alımını ne zaman ve ne kadar azaltacağı konusunda haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanlarının yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle 3 günlük grevine devam etmesine karşın şirketin hisseleri yüzde 0,2 artıda olması dikkati çekti. Hyundai Motor'un ise işçi sendikasıyla geçici bir ücret anlaşması yaparak grevi önlediğine yönelik haber akışının ardından firmanın hisse fiyatı yüzde 3,3 değer kaybetti. Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrin devam ettiğini ifade eden analistler, yatırımcıların Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı adımları yakından takip ettiğini bildirdi. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayı makine siparişleri yıllık yüzde 9,7 artışla beklentileri geride bıraktı. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 41.650 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.867 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 2.956 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.544 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 80.254 puanda bulunuyor.

09.07.2024 09:37
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Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Asya tarafında ise pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil alımını ne zaman ve ne kadar azaltacağı konusunda haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanlarının yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle 3 günlük grevine devam etmesine karşın şirketin hisseleri yüzde 0,2 artıda olması dikkati çekti.

Hyundai Motor'un ise işçi sendikasıyla geçici bir ücret anlaşması yaparak grevi önlediğine yönelik haber akışının ardından firmanın hisse fiyatı yüzde 3,3 değer kaybetti.

Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrin devam ettiğini ifade eden analistler, yatırımcıların Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı adımları yakından takip ettiğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayı makine siparişleri yıllık yüzde 9,7 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 41.650 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.867 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 2.956 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.544 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 80.254 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Hong Kong, Hyundai, Samsung, Japonya, Japon, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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