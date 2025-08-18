Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

18.08.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed faiz indirim beklentileri ve Rusya-Ukrayna adımlarıyla Asya borsaları yükselişte.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle Güney Kore hariç pozitif seyir izliyor.

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif seyir öne çıkarken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik artan beklentiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkileri bölge piyasalarında hissediliyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise rekor tazeledi.

Çin tarafındaki makroekonomik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı temmuz ayı faaliyet göstergelerinde sanayi üretimi yıllık yüzde 5,7 yükselerek, 8 ayın en düşük artış hızında ilerlerken, perakende satışlardaki yıllık artış yüzde 3,7 ile zayıf seyrini korudu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 artışla 43.714,31 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.177,28 puanla günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.728,79 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 25.303,00 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 primle 81.417,51 puanda buluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Japonya, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Rusya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:21:42. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.