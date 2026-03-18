Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Asya Borsalarında Pozitif Seyir

18.03.2026 10:16
Hürmüz Boğazı’ndaki iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki gerileme Asya borsalarını olumlu etkiledi.

Asya borsaları, Hürmüz Boğazı'ndan bazı ülkelere yönelik geçişlerin tekrar sağlanacağına yönelik iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle pozitif seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların uzun bir sürece yayılmayacağına yönelik ılımlı beklentiler risk iştahının artmasında etkili olurken bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemeler sonucu Orta Doğu'da tırmanan gerilim, başta petrol arzı olmak üzere küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Bölgedeki gerginliklerin kısa sürede sona ereceğine dair iyimserliğin öne çıkmaya başlamasına karşın çatışmaların uzun vadede ekonomiler üzerindeki olası etkilerinin boyutu ise belirsizliğini koruyor.

Asya tarafında enerji tedarikine yönelik iyimserlikler ve artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

Asya'da diplomatik gündem Hürmüz Boğazı

İran'ın, bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellemeyeceğine yönelik haber akışı, bölgede enerji maliyetlerine ilişkin riskleri bir miktar azalttı.

Boğaz'dan geçişlere yönelik diplomatik gelişmeler de dikkati çekerken, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemilerin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Motegi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerinden endişe duyduğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Bakanlığın, Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderilmesine ilişkin ABD'den resmi bir talep almadığını belirtti.

Bölgede teknoloji hisseleri rallisi sürüyor

Bölgede yoğun diplomasi gündeminin yanı sıra teknoloji hisselerindeki yükselişler de dikkati çekiyor. ABD'li çip devi Nvidia'nın Çin'de yapay zeka çipi üretimine yeniden başlayacağını duyurması bölge piyasalarında risk iştahını artırdı.

Yapay zeka sektörünün talebinin süreceğine ilişkin olumlu haber akışı bölgedeki yarı iletken hisselerinin yükselmesinde etkili oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 9,2, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,7 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 3,3 artış kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 6,4 yükselişle, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4,7, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 4,5 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 3,4 yükselişle işlem gördü.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da dış ticaret dengesi şubatta beklentilerin aksine 53,7 milyar yen (yaklaşık 340 milyon dolar) fazla verdi. Ülkede dış ticaret dengesi bir önceki ay 1,16 trilyon yen açık vermişti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5 yükselişle 5.925 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2 artışla 55.318 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 4.061 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,9 yükselişle 26.110 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1 primle 76.852 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Advertisement
