Asya Borsalarında Pozitif Seyir

10.04.2026 10:00
ABD ve İran arasındaki ateşkes endişeleri azalırken, Asya borsaları teknoloji öncülüğünde yükseliyor.

Asya borsalarında ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

Küresel piyasalardaki bu iyimserlik Asya borsalarında da kendini gösteriyor. Bölge piyasalarında yükselişlere teknoloji sektörü öncülük ederken, artan küresel risk iştahıyla toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez bankaları tarafında ise Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 2,5 seviyesinde sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin gelecekteki seyrine ilişkin yüksek derecede belirsizliğe vurgu yapılırken, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların arttığı ve büyümeye yönelik risklerin de yükseldiği bildirildi.

Çin'de ÜFE 3,5 yıl sonra ilk kez arttı

Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan savaşın küresel hammadde ve enerji fiyatlarında yol açtığı artışın etkisiyle üretici fiyatları martta 3,5 yıl aradan sonra ilk kez arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, martta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1 yükseldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana, 41 aydır süren gerilemenin ardından ilk kez artış kaydetti. Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, martta yüzde 1 arttı. Geçen ay yüzde 1,3 artan TÜFE, son 3 yılın en yüksek artışını kaydetmişti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.858 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 artışla 56.958 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.993 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,6 kazançla 25.895 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 yükselişle 77.218 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

