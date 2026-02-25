Asya Borsalarında Teknoloji Rallisi

Asya borsaları, ABD yönetiminin teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamaların küresel risk iştahını artırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, teknoloji şirketlerinden yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirterek, "Kendi fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler." dedi.

Trump, bu durumda ülkede elektrik fiyatlarının toplum için önemli ölçüde düşeceğini kaydetti. Trump'ın açıklamalarının ardından teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yükseliş eğilimi öne çıkarken, söz konusu seyir Asya tarafına da taşındı.

Güney Kore ve Japonya'da yarı iletken rallisi

Bölgede yapay zeka ve teknoloji sektörüne yönelik iyimserliğin yüksek seviyede kalmaya devam ederken, Japonya ve Güney Kore endekslerinde teknoloji sektörü öncülüğünde alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 7,4, elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,5, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 4,4, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4,3, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 2,2 yükselişle işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 1,8, Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 1,4 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 1 artış kaydetti.

Son yükselişler sonrası Kospi endeksi rekor serisini sürdürerek 6 bin puan seviyesini aşarken, Samsung Electronics'in piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşarak dünyanın en değerli 10. teknoloji şirketi konumunda bulunuyor.

Analistler, Samsung ve SK Hynix gibi şirketlerin Güney Kore tarafında lokomotif olduğunu belirtirken, hikayenin sadece çiplerle sınırlı kalmadığını, hükümet politikası ve hissedar haklarını genişletmesinin ülkedeki risk iştahı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

BoJ'un faiz artırım sürecine yönelik belirsizlikler artıyor

Öte yandan, bölgedeki haber akışına göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin faiz oranlarında yapılacak daha fazla artışa ilişkin çekincelerini Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'ya ilettiği ve bunun da bir sonraki faiz artışı konusunda şüpheler uyandırdığı belirtildi.

BoJ, aralık ayında faiz oranlarını 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,75'e çıkarmış ve daha fazla faiz artırımının mümkün olduğunun sinyalini vermişti.

Söz konusu haber akışının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un mart ayında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 93'e yükseldi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselişle 58.591 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 artışla 6.083 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 4.142 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 26.732 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 82.716 puan seviyesinde bulunuyor.