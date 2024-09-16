Asya Borsalarında Yön Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Yön Arayışı Devam Ediyor

Asya borsaları, önemli merkez bankalarının kararlarını bekleyerek temkinli bir şekilde açıldı.

16.09.2024 10:47
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Asya borsalarında, yön arayışının hakim olduğu görülüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde Çin, Güney Kore ve Japonya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

Bununla birlikte, cumartesi bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,5 artarken beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı ise 5,3 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Ülkede ağustos ayı konut fiyatları ise yüzde 5,3 ile azalış serisini sürdürdü.

Analistler, ülkedeki konut fiyatlarındaki sert azalışın önüne geçmek için alınan önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, emlak fiyatlarındaki düşüşün ülkedeki temel ekonomik sorunların başında geldiğini kaydetti.

Öte yandan, cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,7 azalışla 140,8 seviyesinden kapatan dolar/yen paritesi, 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 139,92 seviyesinde dengelendi.

Bu gelişmelerle Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.396 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışın hemen altında 82.873 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Yön Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika

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