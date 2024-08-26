Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken, diğer Asya ülkelerinde endekslerde farklı hareketler görülüyor.

26.08.2024 10:17
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Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken, Çin Merkez Bankası (PBoC), temmuzdaki 20 baz puanlık indirim ardından bu ay politika faizini sabit tuttu.

Banka, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yüzde 2,3 faizle 300 milyar yuan (42,2 milyar dolar) nakit aktardı. Ancak daha önce verilen 401 milyar yuan (56,3 milyar dolar) kredinin vadesi 15 Ağustos'ta dolduğundan bankacılık sisteminden 101 milyar yuan (14,1 milyar dolar) net nakit çıkışı oldu.

PBoC, temmuz ayında politika faizini yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 azalışla günü 38.110 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 143,8 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.698 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 17.790 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.854 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 81.680 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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