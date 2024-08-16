Asya Pay Piyasaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya pay piyasaları, ABD'de açıklanan verilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Çin Merkez Bankası yeni finansal politika planlayacağını bildirdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,64 artışla günü tamamladı.

16.08.2024 10:51
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Asya pay piyasaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla başlayan pozitif seyrin, Asya'da da etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan Çin Merkez Bankasının (PBoC) yeni kademeli finansal politikayı planlayacağı bildirildi.

PBoC Başkanı Pan Gongsheng, dün yaptığı açıklamada, yeni kademeli bir politikayı planlayacaklarını belirtirken, mali, finansal ve endüstri birimleri tarafından yapılan politikaların Çin'in yüksek kalitede gelişmesini desteklemeye yönelik olacağını kaydetti.

Bununla birlikte dolar/yen paritesi dün 149,3'e kadar yükselmesinin ardından yeni günde 148,9 seviyesinde dengelenirken, analistler kurdaki hareketin Japonya'da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,64 artışla günü 38.062 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 2.697 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükselişle 17.430 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.875 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 79.870 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

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