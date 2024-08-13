Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması, varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor. Asya tarafında yön arayışının öne çıktığı görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrışıyor.

13.08.2024 10:08
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Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması, varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar belirsizliğini koruyor.

Asya tarafında yön arayışının öne çıktığı görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrışıyor.

Japonya pay piyasaları bugünkü yükselişle birlikte geçen hafta pazartesi günü kaydedilen yüzde 12,4'lük kaybı telafi ederken, söz konusu seyirde, dolar/yen paritesinin yeniden 148 seviyelerine yaklaşması önemli rol oynadı.

Analistler, Japonya'da kurun endişe edildiği şekilde güçlenmemesinin ihracatçı şirketlerin rekabet avantajını korumasına yardımcı olabileceğini aktararak, bu durumun şirket gelirlerine olumlu yansıyacağı beklentisinin risk iştahını desteklediğini bildirdi.

Öte yandan, ülkede açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3'le beklentilerin altında artarken analistler, söz konusu verinin, son günlerde şahinleşen Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daraltabileceğini belirtti.

Dolar/yen paritesi, yüzde 0,45 artışla 147,9 seviyelerinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,45 yükselişle günü 36.232 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 2.621 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 17.130 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 79.550 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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