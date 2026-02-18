Asya Piyasaları Düşük İşlem Hacimleriyle Açık - Son Dakika
Asya Piyasaları Düşük İşlem Hacimleriyle Açık

18.02.2026 10:19
Asya'daki borsalarda işlem hacimleri düşükken, Japonya'da teknoloji hisseleri yükseldi.

Asya'da tatiller nedeniyle açık olan sınırlı sayıdaki borsada işlem hacimleri düşük seviyelerde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Açık olan Japonya'da, teknoloji hisselerinin son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görülürken Tokyo Electron hisseleri yüzde 2,9, Advantest hisseleri yüzde 0,6 ve Satori Electric hisseleri yüzde 0,5 yükseldi.

Çin'de yeni ay yılı tatili sürerken Güney Kore ve Hong Kong borsalarında da işlem görülmüyor.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre, ihracat ocak ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artarak üst üste beşinci ayda da yükseliş gösterse de dış ticaret dengesi 1,15 trilyon yen (yaklaşık 7,50 milyar dolar) açık verdi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 57.131puandan kapanırken Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 83.412 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

11:25
11:13
10:54
10:44
10:43
10:30
