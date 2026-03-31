Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Piyasalarında Sert Düşüş: Küresel Risk Algısı Yeniden Gündemde

31.03.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya piyasalarında yaşanan sert düşüşler, küresel piyasalarda risk algısının yeniden ön plana çıktığına işaret ediyor. Bölge genelinde hisse senetlerinde görülen satış baskısı, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hız kazandı.

Japonya’da Nikkei endeksi gün içinde %3,4 değer kaybederken, aylık bazda düşüşün %13 seviyelerine yaklaştığı görüldü. Güney Kore, Çin ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer önemli endekslerde de benzer şekilde satışların etkili olduğu belirtildi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Piyasalardaki düşüşte enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkili olduğu ifade ediliyor. Brent petrol fiyatının 115 dolar seviyesine yaklaşması, enflasyon beklentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda risk iştahını sınırlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

BITCOIN'DE KISA VADELİ GERİ ÇEKİLME

Kripto para piyasalarında da kısa vadeli bir geri çekilme gözlendi. Bitcoin fiyatı gün içinde yaklaşık 1.400 dolar düşüşle 65.000 dolar seviyesine gerilerken, bu hareketle birlikte yaklaşık 186 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye edildiği belirtildi.

Analistlere göre bu hareket, piyasalardaki kısa vadeli risk algısının yeniden fiyatlanmasıyla ilişkilendiriliyor.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER DÜŞÜK SEVİYELERDE

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee tarafından yapılan değerlendirmede, kripto piyasalarında kaldıraç kullanımının geçmiş dönemlere kıyasla daha düşük seviyelerde olduğu ifade edildi.

Bu durumun, piyasalarda ani ve düzensiz satış riskini sınırlayabileceği belirtiliyor. Tasfiyelerin daha çok kaldıraçlı pozisyonlarda yoğunlaşması, spot piyasada daha geniş çaplı bir çıkış yaşanmadığına işaret ediyor.

DİJİTAL VARLIKLAR VE GELENEKSEL PİYASALAR AYRIŞIYOR

Bitget Baş Analist Ryan Lee, Bitcoin’in uzun vadede hisse senedi piyasalarıyla düşük korelasyon göstermeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, bölgesel belirsizliklerin devam etmesi durumunda dijital varlıkların geleneksel riskli varlıklara kıyasla farklı bir fiyatlama davranışı sergileyebileceği ifade ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR YAKINDAN İZLENİYOR

Uzmanlara göre Asya piyasalarında başlayan satış dalgası, küresel piyasalarda risk algısının yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerin önümüzdeki süreçte piyasa hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:00:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.