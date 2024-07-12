AT&T'nin Müşteri Verileri Yasa Dışı Olarak İndirildi - Son Dakika
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Ekonomi

AT&T'nin Müşteri Verileri Yasa Dışı Olarak İndirildi

ABD'li telekomünikasyon devi AT&T, neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin 2022'de üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğini duyurdu. Şirket, ele geçirilen verilerin arama ve mesaj kayıtlarını içerdiğini ancak kişisel bilgilerin yer almadığını belirtti. AT&T, olaya karışan kişilerin yakalanması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapıyor.

12.07.2024 18:15
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ABD'li telekomünikasyon devlerinden AT&T, neredeyse tüm müşterilerinin verilerinin 2022'de üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, nisan ayında müşteri verilerinin üçüncü taraf bir bulut platformuna yasa dışı olarak indirildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ele geçirilen verilerin, 1 Mayıs 2022-31 Ekim 2022 arasında şirketin hizmetlerini kullanan neredeyse tüm hücresel, kablosuz ağ ve sabit hat müşterilerinin arama ve mesajlarının kayıtlarını içeren dosyalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çalınan verilerin arama ve mesaj içeriği ile sosyal güvenlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kişisel bilgileri içermediği aktarıldı.

Şirketin yasa dışı erişim noktasını kapatmak için adımlar attığı belirtilen açıklamada, olaya karışan kişilerin yakalanması için güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı ve en az bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AT&T'nin Müşteri Verileri Yasa Dışı Olarak İndirildi - Son Dakika

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