Ata tohumları topraktan sofraya ulaşıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında kurduğu Yerel Tohum Merkezi ile Türkiye'nin 80 iline Ata tohumu dağıtırken tohumlar topraktan sofraya ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi'ni 29 Ekim 2016 yılında kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesine bugüne kadar incelenmiş 918 yerel tohum kazandırdı.

2021 yılı yaz ayında üretilen 113 çeşit tohumu internet sitesi üzerinden dağıtımını yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 10 Milyon tohum dağıttı.

Tohumlar MELSA ile sofraya ulaşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan MELSA, mağazası ve kurduğu e-ticaret ile yöresel ürünleri dünya pazarına sunuyor. İl genelindeki kooperatiflerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MELSA, 12'i farklı kooperatif olmak üzere, Belediye iktisadi işletme, yerel işletme ve evde üretim yapan 45 üreticiden temin edilen yöresel ürünleri tüketiciye sunuyor. Zeytinyağı, çam balı, tarhana, erişte, aromatik yağlar, ev tekstilleri gibi 225 çeşit ürün satışa sunan MELSA, ürünleri sofrayla buluşturuyor. - MUĞLA