Ata Tohumu ile Domates Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ata Tohumu ile Domates Üretiyor

Geniş Video İzle

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan İbrahim İşler, yıllardır ata tohumuyla domates üretimi yapıyor. Kendisi yetiştirdiği tohumları saklayarak gelecek nesillere aktarıyor.

10.09.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ata tohumuyla yıllardır domates yetiştiriyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesi Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim İşler (76), yıllardır ata tohumuyla domates üretimi yapıyor.

Erciş ilçesi Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim İşler, her yıl yetiştirdiği domatesleri satarak geçimini sağlıyor. Tohumunu da kendisi yetiştiren ve genetiğini koruyarak saklayan İşler, gelecek senenin tohumlarıyla da yeniden domates fidesi yetiştiriyor.

Ata tohumuyla domates yetiştiren İbrahim İşler, 50-60 yıldır sebze işiyle uğraştığını belirterek, "Ekmiş olduğumuz domates tohumu çok iyi bir tohumdur. 50 yıldan bu yana elimizdedir. Bu çok güzel bir tohumdur. Yemesi çok güzel, sulu bir domatestir. Salatası ve yemeği çok güzel oluyor. Biz bu işten memnunuz, bu tohumu 50 yıl önce Hasan ağa yerli tohum olarak getirmiş. Bu tohum her köylüde var, güzel olduğu için bugüne kadar saklıyoruz. Amacımız bu tohumu gelecek nesillere ulaştırmaktır. Domatesin kasasını 100 liraya, kilosunu ise 10 liraya satıyoruz. Burada 2,5 dönüm ekmişiz. 40-50 bin liralık domates satmışız. Satıştan razıyız. İnsan kanaat edecek. Dünyayı bir adama versen, kanaat etmezse ne hayrı vardır? İnsan, Allah'a karşı şükür edince yeterli gelir" dedi.

Domates eken Hamza Öztunç ise 15 senedir domates işi yaptığını belirterek, "Dedelerimizden kalan tohumları ekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ata Tohumu ile Domates Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ata Tohumu ile Domates Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement