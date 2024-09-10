Ata Tohumu ile Domates Üretiyor

Ekonomi

Ata tohumuyla yıllardır domates yetiştiriyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesi Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim İşler (76), yıllardır ata tohumuyla domates üretimi yapıyor.

Erciş ilçesi Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim İşler, her yıl yetiştirdiği domatesleri satarak geçimini sağlıyor. Tohumunu da kendisi yetiştiren ve genetiğini koruyarak saklayan İşler, gelecek senenin tohumlarıyla da yeniden domates fidesi yetiştiriyor.

Ata tohumuyla domates yetiştiren İbrahim İşler, 50-60 yıldır sebze işiyle uğraştığını belirterek, "Ekmiş olduğumuz domates tohumu çok iyi bir tohumdur. 50 yıldan bu yana elimizdedir. Bu çok güzel bir tohumdur. Yemesi çok güzel, sulu bir domatestir. Salatası ve yemeği çok güzel oluyor. Biz bu işten memnunuz, bu tohumu 50 yıl önce Hasan ağa yerli tohum olarak getirmiş. Bu tohum her köylüde var, güzel olduğu için bugüne kadar saklıyoruz. Amacımız bu tohumu gelecek nesillere ulaştırmaktır. Domatesin kasasını 100 liraya, kilosunu ise 10 liraya satıyoruz. Burada 2,5 dönüm ekmişiz. 40-50 bin liralık domates satmışız. Satıştan razıyız. İnsan kanaat edecek. Dünyayı bir adama versen, kanaat etmezse ne hayrı vardır? İnsan, Allah'a karşı şükür edince yeterli gelir" dedi.

Domates eken Hamza Öztunç ise 15 senedir domates işi yaptığını belirterek, "Dedelerimizden kalan tohumları ekiyoruz" ifadelerini kullandı.