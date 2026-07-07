Ata Yatırım'dan Hafif Araç Raporu - Son Dakika
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Ata Yatırım'dan Hafif Araç Raporu

07.07.2026 15:15
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Türkiye hafif araç satışları Haziran'da yıllık %11,4 düştü, tahminler aşağı yönlü revize edildi.

Ata Yatırım, "Türkiye Hafif Araç (HA) Satışları Haziran 2026 Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ata Yatırım, kapsamlı analiz ve araştırma raporlarıyla ekonomik gelişmeleri ve sektörlerdeki dönüşümü yakından izlemeye devam ediyor.

Ata Yatırım tarafından hazırlanan "Türkiye Hafif Araç (HA) Satışları Haziran 2026 Raporu"na göre, Türkiye hafif araç satışları haziran ayında yıllık bazda yüzde 11,4 düşüşle 105 bin adet olarak gerçekleşti.

Satışlar, Ata Yatırım'ın ay başındaki 112,7 bin adetlik öngörünün altında kalsa da 10 yıllık ortalamanın yüzde 25 üzerinde gerçekleşerek tarihsel ortalamalara kıyasla güçlü seyrini korudu.

Raporda, yılın ilk yarısında gerçekleşen satış hacminin beklentilerin yaklaşık yüzde 5 altında kalmasının ardından 2026 yılına ilişkin hafif araç satış tahmininin aşağı yönlü revize edildiği belirtildi.

Buna göre şirket, 2026 yılı için satış tahminini aşağı yönlü revize ederek 1384 bin adetten 1310 bin adete indirdi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 4.3'lük bir satış hacmi düşüşüne işaret ediyor.

Ata Yatırım'ın raporunda Temmuz 2026'da hafif araç satışlarının yıllık bazda yüzde 10 düşüşle 96,9 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Rapora göre, aylık satış hacminin 110-120 bin adedin üzerine çıkması iç talebin beklenenden daha dirençli olduğuna işaret edecek. Buna karşılık satışların 80-90 bin adedin altına gerilemesi ise pazarda beklenenden daha belirgin bir zayıflamayı gösterecek.

Raporda dikkati çekilen bir diğer unsur ise sektör şirketlerinin karlılığı oldu. Güçlü satış hacimlerine rağmen otomotiv şirketlerinin kar marjlarının 2025 yılı ve 2026'nın ilk çeyreğinde baskı altında kaldığı belirtilirken, bu eğilimin 2026'nın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle Ata Yatırım, sektör şirketlerinin karlılığına ilişkin temkinli yaklaşımını koruyor.

Ata Yatırım'ın raporunda yer alan alternatif senaryolar da öne çıkıyor. İyimser senaryoda güçlü talebin devam etmesi halinde Türkiye hafif araç pazarının 2026 yılında yüzde 15,8 büyüyerek 1 milyon 585 bin adede ulaşması bekleniyor.

Kötümser senaryoda ise tüketici güvenindeki bozulma, Türk lirası üzerindeki baskının artması ve kredi koşullarının sıkılaşması varsayımıyla satışların yüzde 22,4 düşerek 1 milyon 62 bin adede gerileyeceği öngörülüyor. Ata Yatırım en olumsuz senaryoda ise pazarın yıllık bazda yüzde 42 küçülerek 794 bin adet seviyesine inebileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ata Yatırım'dan Hafif Araç Raporu - Son Dakika

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