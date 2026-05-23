ATAG 2026'da Öğrenci Projelerine Ödül

Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen 6. Atılım Araştırma Günleri'nde (ATAG 2026) lisans ve ön lisans öğrencilerinin geliştirdiği projelere ödül verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilen, üniversitenin kendi öz kaynakları ile desteklediği, Atılım Üniversitesi İç Destekleri Programı kapsamında lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilerin geliştirdikleri projelerin poster sunumlarının yapıldığı etkinliğin ilk günü tamamlandı.

Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Konferans Salonu'nda iki gün sürecek etkinliğin açılış programına, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Zerlin Zaim, Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Baç ve Prof. Dr. Fatih Tank'ın yanı sıra dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, üniversitenin araştırma odaklı eğitim vizyonunu ve öğrencilere yönelik destek programlarını anlattı.

Öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturduklarını belirten Eryılmaz, Atılım Üniversitesi'nin araştırma ekosisteminin iç destek programları, teşvik mekanizmaları ve araştırma temelli eğitim modeli üzerine kurulduğunu ifade etti.

Eryılmaz, 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla tüm bölümlerin müfredatına "Araştırma Projesine Katılım Dersi"nin eklendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Lisans Araştırma Projeleri ile Atılım Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Kariyeri öğrenci destek programları da büyüyerek devam etti. 2023-2024 döneminde 22 olan desteklenen öğrenci projesi sayısı, 2024-2025 döneminde 82, 2025-2026 döneminde ise 65 oldu. Son iki yılda öğrenci araştırmalarına yaklaşık 5 milyon liralık kaynak ayrıldı."

TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarında da önemli artış yaşandığını belirten Eryılmaz, 2023-2024 akademik yılında destek alan proje sayısının 5'ten, 2024-2025 döneminde 39'a çıktığını aktardı.

Panel düzenlendi

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen panelde, "Yapay Zeka Çağında İstatistiğin Eğitim ve Araştırmadaki Rolünü Yeniden Düşünmek" başlığı ele alındı. Rektör Prof. Dr. Eryılmaz'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Gürler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfi Gebizlioğlu bilimsel değerlendirmeleriyle katkı sundu.

Gebizlioğlu, veri biliminin bugünün dünyasındaki önemine dikkati çekerek, yapay zekanın sunduğu bilgilere temkinli yaklaşılmasının yanı sıra bilim insanlarının istatistiksel yöntemler ve analitik araçlar kullanarak bu bilgileri titizlikle test etmesi gerektiğini vurguladı.

Gürler de yapay zekanın istatistik ve matematik biliminin değerini azaltmayacağını, aksine bu alanlara duyulan ihtiyacı artıracağını anlattı. Gürler, verilerin yanlı ve eksik şekilde toplanmasının zamanla hataları büyütebileceğini, bu nedenle model güvenilirliği, denetim süreçleri ve nedensel çıkarımlar açısından istatistiğin kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Bayramoğlu ise temel olasılık ve istatistik teorisini bilmeden "veri bilimci" olunamayacağına, yapay zekanın arkasında çalışan asıl gücün matematiksel algoritmalar olduğunun unutulmaması gerektiğine değindi. Bayramoğlu, öğrencilere kendi yeteneklerini keşfetmesini ve çalışkan olmalarını da öğütledi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola "Yeni Nesil Moleküler Baskılanmış Polimer Temelli Biyosensörler ve Uygulamaları", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erdoğan Özünlü ise "Ankara Tarihi Hakkında Bilinmeyenler" başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluştu.

Özünlü, Ankara'nın jeopolitik önemi, demografik yapısı, kültürel dönüşümü, tarihsel mirası, yeme-içme kültürü, ekolojik ve sosyolojik kırılmaları ile kente yönelen göç dalgalarını çok yönlü bir perspektifle ele aldı.

Poster sunumları ve firma standı ziyaretleriyle araştırma kültürünün, bilimin ve inovasyonun etkileşim platformu niteliği taşıyan ATAG 2026, ödül töreni ile son buldu. 2025-2026 Akademik Yılı teması kapsamında düzenlenen Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışması'nda birincilik ödülünü Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Onur Ata Oral kazanırken, Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Ege Eryılmaz ve Makine Mühendisliği öğrencisi İlkem Kuran ikincilik ödülünün sahibi oldu. Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Uğur Efe Özkan ile Aybala Kılınç ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.