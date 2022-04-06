ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı - Son Dakika
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ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı

06.04.2022 13:40
ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinler'e yapıldı.

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinler'e yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatının Filipinler'e gerçekleştirildiğini duyurdu. Kotil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ATAK helikopterinin görüntülerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ilk helikopter ihracatını gerçekleştirdik. Bu süreçte canla başla çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için her zaman daha büyük işlere imza atacağız." - ANKARA

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Filipinler, Havacılık, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı - Son Dakika
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