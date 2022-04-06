ATAK helikopterinin ilk ihracatı Filipinler'e yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinler'e yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatının Filipinler'e gerçekleştirildiğini duyurdu. Kotil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ATAK helikopterinin görüntülerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ilk helikopter ihracatını gerçekleştirdik. Bu süreçte canla başla çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için her zaman daha büyük işlere imza atacağız." - ANKARA