Atakum Belediyesi, 2 Bin Aileye 4 Bin Fidan Dağıtıyor

Ekonomi

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından ilçedeki 2 bin aileye toplamda 4 bin adet sebze ve meyve fidanının dağıtımı başladı.

Belediye Başkanı Serhat Türkel'in başlattığı çalışmalarla kentteki çiftçilere ceviz, kestane, elmadan oluşan yaklaşık 4 bin adet meyve ve sebze fidanı dağıtımına başlandı. Sarıışık Mahallesi'nde yetiştirilen bin 200 adet aşılı chandler ceviz ve 800 adet elma fidanının yanı sıra 2 bin adet kestane fidanı, Atakum ilçesi genelindeki kırsal mahallelerde dağıtılacak.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Sarıışık ve Kulacadağ Mahallesi'ne giderek, meyve fidanları ile ürünlerin doğru yetiştirme tekniklerini anlatan broşürleri üreticilere teslim etti. Ekiplerle çalışmalara katılan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Fidanların yetiştirilmesi ile çalışmalara destek veren Sarıışık Mahalle Muhtarı Ümit Ay'a teşekkür eden Yıldız, çiftçilikle uğraşan ailelere fidanların en kısa sürede teslim edileceğini söyledi.

"Tarımla uğraşan vatandaşlarımız, kendi bahçelerinde yetişen yazlık sebze ihtiyacını karşılayacak"

Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Ekiplerimiz 200 tane fidanın, Sarıışık Mahallesi'ndeki her haneye bir ya da iki tane olmak üzere dağıtım hizmetini yapacaklar. Ayrıca akşama kadar yine 800 adet elma, bin 200-2 bin ceviz ve 2 bin tane kestane olmak üzere yaklaşık 4 bin adet fidanımızı 27 kırsal mahallede 2 bin aile ile buluşturacağız. Kestane ağacı fidanlarını, kestanenin yetiştirildiği yüksek mahallelere dağıtacağız. Mayıs ayı başlarında fide dağıtımı yapılacak. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın, kendi bahçelerinde yetişen yazlık sebze ihtiyacını karşılayacak. Ata tohumu dağıtacağız. Atakum Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın lehine olan her şeyi yapmak için yola çıktık, bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür ettiler. - SAMSUN