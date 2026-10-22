Atakum Belediyesi Meclisi 2027 gider bütçesini 4 milyar 750 milyon TL kabul etti - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Meclisi 2027 gider bütçesini 4 milyar 750 milyon TL kabul etti

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Atakum Belediyesi Meclisi 2027 gider bütçesini 4 milyar 750 milyon TL kabul etti
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Atakum Belediyesi Meclisi, 2027 yılı tahmini gider bütçesini 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesini de 4 milyar 650 milyon TL olarak kabul etti. Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın, bütçenin Atakum'a hayırlı olmasını diledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi Meclisi'nde 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi de 4 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi.

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. Oturumu, Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin 2027 gelir ve gider bütçesine ilişkin rakamlar, belirlendi. Toplantıda 2027 yılı mali hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, meclise sunuldu. Meclis üyelerinin bütçe hakkında görüşlerini bildirmesinin ardından yapılan oylama sonucu, 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi de 4 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi.

Bütçenin kente hayırlı olmasını dileyen Halil Taşkın, "Biz Atakum'un güzelleşmesi, gelişmesi adına hep birlikte çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden, kültüre, sanata ve alt yapıya her alanda halkımıza en iyi hizmet sunmak için hep beraber çabalıyoruz. Bütçenin hazırlanmasında ve incelenmesinde emek veren meclis üyelerimize, komisyon üyelerimize, personelimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütçenin Atakum'a hayırlar getirmesini diliyorum. Daha güzel ve yaşanılabilir Atakum için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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