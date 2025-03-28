Atakum Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Atakum Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Samsun'un Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde market ve fırınlarda ürün denetimleri gerçekleştirdi. Fiyat, son tüketim tarihi ve gramaj kontrolleri yapıldı. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı sıkı önlemler alınıyor.

28.03.2025 16:23  Güncelleme: 16:25
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Samsun'un Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kent sınırları içerisindeki market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, et ve süt ürünlerinin yanı sıra bayram öncesi vatandaşların en çok rağbet gösterdiği şeker, lokum ve tatlı gibi ürünlerin fiyatlarını, son tüketim tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti. Ürünler hassas tartılarda tartıldı, reyon kasa fiyatı karşılaştırılması yapıldı. Paketlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, denetimlere ara vermeden devam edileceğini belirterek, "Ramazan Bayramı öncesi, muhtemel suistimallerin önüne geçmek için ekiplerimiz denetim gerçekleştirdi. Özellikle bugünlerde yoğun talep gören ürünlerin, fahiş fiyatla satılıp satılmadığı kontrol ettiler. Alışveriş yaparken, bilhassa ürünlerin son kullanım tarihlerinin ve fiyatlarının dikkatlice kontrol edilmesini rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve güzel bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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