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ATB Başkanı Bilgiç'ten çağrı: "Fiyatları düşürelim" - Son Dakika

ATB Başkanı Bilgiç'ten çağrı: "Fiyatları düşürelim"

29.12.2021 11:22
ATB Başkanı Bilgiç'ten çağrı: "Fiyatları düşürelim"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, özellikle temel gıda maddelerinde fiyatların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, özellikle temel gıda maddelerinde fiyatların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Başkan Bilgiç, 2021 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, piyasalardaki oynaklığın, belirsizliğin her zaman ekonomiye zarar verdiğini ifade ederek, "Pandemi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada olumsuz etkilerini göstermektedir. Buna döviz kurlarındaki dengesizliği de eklediğimizde bu durum ülkemiz üretim ve ticaretine zarar vermektedir" dedi.

Şuan ürün fiyatlarında dengesizlik olduğunu söyleyen Bilgiç, "Benim üyelerimizden ricam var. Bu piyasaları dengede tutmak, olumsuzluğu insanlarımıza yansıtmamak için gerekirse kar marjlarımızı düşürerek, maliyetlerimizin hesabını iyi yaparak şu dönemi beraberce atlatalım istiyorum. Çünkü çok sevdiğimiz bu ülke hepimizin" diye konuştu.

Stratejik konumda olan gıda, beslenme ve tarımın öneminin dünyanın her tarafında kavranmaya başlandığını ifade eden Bilgiç şunları kaydetti:

"Üretim yönünden Adana ekonomisi iyi noktalara gidiyor. Buda ticarete katma değer katıyor. Bu katma değer hem Adana hem de ülke tarımında, sanayisinde söz sahibi olarak adından bahsettiriyor. Çukurova denilince ilk akla gelen bolluk ve berekettir. Ovamızın bu gücü ülkemizi besleyecek güçtedir. Yeter ki piyasalar her zaman hareketli olsun." - ADANA

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Togo Cumhuriyeti, Pandemi, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Bilgiç'ten çağrı: 'Fiyatları düşürelim' - Son Dakika Ekonomi


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