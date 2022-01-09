Üye Girişi
ATB Başkanı Çandır: "Antalya için yeni hikaye zamanı " - Son Dakika

ATB Başkanı Çandır: "Antalya için yeni hikaye zamanı "

09.01.2022 12:23
ATB Başkanı Çandır: "Antalya için yeni hikaye zamanı "

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Dostlar Platformu'nun konuğu oldu.

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Dostlar Platformu'nun konuğu oldu. Başkan Çandır, Antalya tarımı, ekonomisini anlatırken, Borsa ve Tarım Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ciddi bir insan kapasitesi, bilgi birikimi olan Antalya'nın bu birikimi koordine edip harekete geçirmekte zorlandığını belirten Çandır, "Antalya'nın, potansiyeli, bilgi birikimi, üniversite, iş insanları ve kentin dinamikleriyle vizyon çizen bir kent haline gelmesi gerek" dedi.

"Yeni hikaye zamanı"

1970'li yılların "şirin kasabası" olan Antalya'nın 1980'li yıllarda turizmle başarı hikayesi yazdığını, 1990'lı yıllarda ise örtüaltı tarımla başarı hikayesi yakaladığını kaydeden Çandır, Antalya'nın yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ciddi bir insan kapasitesi, bilgi birikimi olan Antalya'nın bu birikimi koordine edip harekete geçirmekte zorlandığını belirten Çandır, "Antalya'nın, potansiyeli, bilgi birikimi, üniversite, iş insanları ve kentin dinamikleriyle vizyon çizen bir kent haline gelmesi gerek" dedi. Avrupa'nın yeşil mutabakatı gündemine aldığını ve oyunun tüm kurallarının değiştiğini belirten Çandır, "Biz ne yapıyoruz? Alışkanlıklarımızla üretmeye, turizm, tarım, ticaret yapmaya devam ediyoruz. Yeni koşullara uygun, yeni koşulların bir adım önüne geçecek atılımları gerçekleştirmeliyiz. Antalya bu kanaldan yol alabilir" dedi.

"Pozitif ayrımcılık yapılmalı"

Tarımın, turizmin başkenti Antalya'nın son yıllarda gerilediğini kaydeden Başkan Ali Çandır, "TÜİK verilerine baktığımızda Antalya ekonomisi yüzde 24.7 küçülmüş durumda. '9 milyon turist geldi, ihracatta rekor kırdık' desek de bize kalan bir şey yok" dedi. Geçmiş yıllarda 1 lira mevduatı olan Antalya'nın 70 kuruş kredi borcu bulunduğunu şimdi 1 lira mevduatı olan Antalya'nın 1.5 lira kredi borcu olduğunu kaydeden Çandır, "Yani biz borçla büyümeye alıştık. Finansmana eriştikçe yatırım yaptık, ticarete dönüştürdük Antalya'nın finansmana erişimi kolaylaşmalı, Antalya'ya pozitif ayrımcılık yapılmalı" diye konuştu.

Yapılaşmanın Antalya'nın en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Çandır, eskiden yüzölçümünün yüzde 21'i tarım toprağı olan Antalya'nın bugün yüzölçümünün yüzde 17'sinin tarım toprağı olduğuna dikkat çekti. Çandır, "Buna rağmen herkes gözünü tarım toprağına dikmiş durumda" dedi. Çandır, köydeki insanı kırsalda tutmanın yollarının aranması gerektiğini kaydederken, kırsalın sosyal hayatının geliştirilmesi, tarımsal desteklemelerde ise yeni yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çandır, uzun süredir itibarını kaybeden tarıma yeniden itibarının kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"Kent için çalışıyoruz"

Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak her ayın 2'sinde domates, yaş meyve ve sebze endeksini açıkladıklarını anımsatarak, endeksin Antalya'da üreticinin fiyatı artırdığı şeklindeki yaklaşımları çürüttüğünü kaydetti. Ali Çandır, 2020'de 11'incisi düzenlenen YÖREX'in Anadolu'nun bütün yöresel ürünlerini Antalya'da buluşturduğunu belirterek, "Bize olanı çocuklarımıza öğretirsek çocuklarımız bize ait olanı tüketecek" dedi. Çandır, Zeytinpark'ta yaptıklarını "yeşil alanı kurtarma mücadelesi" olarak özetlerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yaptıklarını, alanın kirasının Belediye tarafından karşılanacağını kaydetti. Çandır, Borsa'nın Antalya tarımı ve ekonomisi için çalıştığını vurguladı.

Başkan Ali Çandır, daha sonra Antalya Dostlar Platformu üyelerinin sorularını yanıtladı. - ANTALYA

ATB Başkanı Çandır: Antalya için yeni hikaye zamanı
ATB Başkanı Çandır: Antalya için yeni hikaye zamanı
ATB Başkanı Çandır: Antalya için yeni hikaye zamanı

YORUMLAR
500

Ali Çandır, Antalya, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Çandır: 'Antalya için yeni hikaye zamanı ' - Son Dakika Ekonomi


Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede! Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!         
12:21
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar geldi         
11:54
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı! Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına TBMM Başkanı Mustafa Şentop bağlandı!         
11:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
HDP milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı HDP milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı         
09:34
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
12:21 Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!
12:16 Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: ATB Başkanı Çandır: "Antalya için yeni hikaye zamanı " - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement