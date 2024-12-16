Atıl Sağlık Ocağı Misafirhane Oluyor

Ekonomi

Erzurum'un Oltu ilçesinde atıl durumda bulunan sağlık ocağı misafirhane olarak değerlendirilecek.

Oltu'nun Çengelli Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan sağlık ocağı, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin öncülüğünde halkın hizmetine sokulacak. Başkan Çelebi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda binayı köy misafirhanesi olarak yeniden düzenleyecek.

Çengelli Mahallesi'ni ziyaret eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, Oltu Dernekler Federasyonu (OLDEF) Başkanı Fatih Hiç Durmaz, OLDEF eski Başkanı Murat Güzel, Kızılay Sağlık AŞ. Grup Müdürü Darıca, Oltulular Dernek Başkanı Çağlar Öztürk, Erzurum Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Bektaş ile birlikte mahallede incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan heyet, köydeki ihtiyaçlar ve talepler üzerine önemli görüşmeler yaptı.

Çelebi, yapılan değerlendirmelerin ardından, mahallede uzun süredir kullanılmayan sağlık ocağının tadilat edilerek misafirhane olarak hizmet vereceğini açıkladı. Başkan Çelebi, bu projeyle sadece sağlık ocağını yeniden işlevsel hale getirmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda köydeki diğer sorunları da çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Mahalle sakinleri, heyetin ziyaretinden büyük memnuniyet duyarken, Başkan Çelebi'nin verdiği sözlerin arkasında duracağından emin olduklarını belirtti. Çelebi'nin liderliğinde, Çengelli Mahallesi'nin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için önemli adımlar atılacağı ifade edildi.

Başkan Çelebi, "Çengelli Mahallemizdeki sağlık ocağını misafirhane haline getirerek, hem köyümüzdeki misafirlerimize rahat bir konaklama imkanı sunacağız hem de mahalle halkımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacağız. Diğer sorunlarla ilgili de gerekli adımları atacağız," şeklinde konuştu. - ERZURUM