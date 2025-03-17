ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir

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Türkiye'de son dönemde yüksek seyreden enflasyon karşısında Türk lirasının alım gücü giderek düştü. 200 liranın altındaki banknotların piyasanın nakit ihtiyacı karşısında yetersiz kalması sebebiyle, ATM'lerde para çekme limitinin artırılması gündeme geldi.

17.03.2025 09:56  Güncelleme: 10:05
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Ramazan ayının girmesiyle perakende sektöründe satışlar hız kazandı. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını aşağıya çekmesi de piyasada canlılığı artıran etmenlerden bir diğeri. Ancak yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücünün azalması sebebiyle ATM'lerin günlük para ihtiyacı, piyasanın nakit para ihtiyacını karşılayamaz duruma geldi.

ATM'LERDE ÜST LİMİT 10 BİN LİRA

Bankadan bankaya değişse de mevcut durumda bankaların ATM'lerinden para çekmenin günlük üst sınırı 10 bin lira civarında. Ancak piyasa kaynakları, yeterli olmayan bu tutarın artırılması için çağrıda bulundu. Ekonomi yönetiminin de bu ihtiyacı karşılayabilmek adına bankalar üzerinden piyasadaki likidite ihtiyacının karşılık oranını artırmak için ATM'lerden günlük para çekme üst sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

ATM'LERDE PARA ÇEKME SINIRI ARTIRILACAK

Bu sebeple atılacak adımlardan en önemlisi ATM'lerden para çekme üst sınırının artırılması olacak. ATM'lerde nakit para çekimi için yeni bir güncelleme yapılması gündemde. Piyasa kaynakları, 10 bin lira olan bu sınırın 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor. Bu güncelleme ile vatandaşın ATM'lerden para çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Detaylar henüz netleşmese de, bu güncelleme ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiği belirtiliyor.

ATM\'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    anlamak mümkün değil ya niye 500 lük basmazlar kimden emir beklerler hayret bi şey 22 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Açız nefesimiz kokuyor diyen 500 lük banknot talep ediyor Tuhaf 2 15 Yanıtla
  • Sabutay Türkhan:
    Saçma sapan yorum yazma mkarnacı.. Zaten insanların canı burnunda 2 0 Yanıtla
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