ATO, Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelini Amsterdam'da tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, başkentin sağlık turizminden aldığı payı artırmak amacıyla Amsterdam Sağlık Turizm Fuarı'na katıldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ile Ticaret Bakanlığının destekleri ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla başkentin sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmak üzere hayata geçirilen "Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi" kapsamında fuarda stant açıldı.

Baran, fuar kapsamında Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren sağlık turizmi acente temsilcileriyle Sağlık Turizmi Acenteleri Toplantısı'na katılarak Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli ve HİSER Projesi hakkında bilgi verdi.

Sağlık turizminin son yıllarda dünyanın da önem verdiği bir turizm çeşidi olduğunu vurgulayan Baran, sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle Ankara'nın sağlık turizmi açısından dünyanın cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi. Baran, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörü için önemli olduğu kadar medikal sektörü açısından da Ankara, en iddialı kentlerden biri. Yatak kapasitesi ve doktor sayısı açısından Ankara, ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu proje ile başkentin avantajlı olduğu alanları tespit ederek bir yol haritası oluşturduk ve tanıtım faaliyetlerine başladık. Özellikle Ankara için sağlık turizminin katma değerli turizm gelirlerinin artırılması bakımından en önemli avantaj noktası olduğunu düşünüyoruz."