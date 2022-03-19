ATO Başkanı Baran Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı

19.03.2022 11:16
ATO Başkanı Baran Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, burada yaptığı konuşmada, ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuarın 2005'ten bu yana başkentlileri kitaplarla buluşturduğunu ve Ankara için artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

Kitapseverlerin fuarda tarihten biyografiye, gezi kitaplarından hikaye ve romanlara on binlerce kitap çeşidiyle buluşma imkanı bulacağının altını çizen Baran, fuarın gerek kültürel gerekse ticari olarak kitap sektörünün gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Baran, kitap okuma oranlarının, toplumlarda sosyal ve ekonomik gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Hangi işi yaparsak yapalım, bir işin başarıya ulaşmasının yolu, fikri temelinin olmasından geçiyor. Bu da ancak okumakla ve kitaplarla mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışının Çanakkale Zaferi'nin 107. yılına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türk milleti, bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu Çanakkale'de dünyaya sonsuza dek hatırlatacak bir kahramanlık destanıyla gösterdi. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Geçmişimizi bilmemiz, bugünü öğrenmemiz ve geleceğe dönük fikir sahibi olmamız gerekiyor. Bunun yolu da okumaktan ve eğitimden geçiyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla kurulan bu devletin daha da ilerleyip gelişmesi için çok okumamız, çok çalışmamız, hiç durmamamız gerekiyor."

500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarı kitapseverler 27 Mart'a kadar ziyaret edebilecek.

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Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ankara, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika


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