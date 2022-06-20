ATO Başkanı Baran: "Ankara'yı dünya başkenti yapma hedefinin peşindeyiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara'yı dünya Başkenti yapma, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefinin peşindeyiz" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Hacettepe Üniversitesi'nin "Düş Peşine" temasıyla ATO Congresium'da düzenlediği ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da etkinlik konuşmacıları arasında yer aldığı Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx) Konferansı'nın açılışına katıldı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımlarıyla gerçekleşen açılışta konuşan ATO Başkanı Baran, Başkent'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Hacettepe Üniversitesi'nin şehrin en köklü ve marka üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Baran, Üniversite'nin akademik alandaki başarısını, Hacettepe Öğrencileri aracılığıyla düzenlediği bu etkinliğe de yansıttığını söyledi.

Bir işte motivasyonun ancak değer verdiğimiz şeyler üzerine çalışmakla sağlanabileceğini kaydeden Baran, "Bir hedefiniz varsa başarısızlıklar sizi yıldırmaz, büyük başarıların yolundaki adımları oluşturur. Bunun en iyi örneği üzerinde yaşadığımız bu topraklardır. Milli mücadelenin imkansızlıkları o hedefin hayali ile aşıldı. Topla tüfekle yapılamayan süngüyle ve yürekle yapıldı" diye konuştu.

Kendi hayatından örnekler vererek; deneyimlerinin kendisine çalışmayı sevmeyi, hangi iş olursa olsun severek yapmayı ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmemeyi öğrettiğini ifade eden Baran, "Bu tutkuyla, her sabah erkenden kalkıp, kendi işyerimdeki görevlerimi yerine getirip, Ankara için ülkem için çalışmaya başlıyorum. Ankara'ya dair gönlümden geçen hayallerim var. Ankara'yı dünya Başkenti yapma, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefinin peşindeyiz" dedi.

Baran, 12. asırda yaşamış Gürcü şair Şota Rustaveli'nin "Düşmemişsen bir sevdanın peşine, özün düşman olur kendi özüne" şiirini alıntılayarak, katılımcılara "Hayalinizin peşine düşün" mesajını verdi.

Programın sonunda Baran'a organizasyona sunduğu destek ve katkılarından dolayı verilen plaketi eski Bakan Taner Yıldız takdim etti. - ANKARA