ATO Başkanı Baran'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tebrik mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, görevi Lütfi Elvan'dan devralan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görev süresi boyunca ekonomik potansiyeli en üst düzeye çıkartacak politikaları hayata geçirerek, ülkeyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hamle yapmış bir ekonomiyle 2023'e taşıyacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati'nin iş dünyasının içinden gelen bir isim olmasını çok değerli bulduklarını belirtti.

Baran, "Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Nureddin Nebati'nin görev süresi boyunca ekonomik potansiyelimizi en üst düzeye çıkartacak politikalar hayata geçirerek, ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hamle yapmış bir ekonomiyle 2023'e taşıyacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin gerek akademik gerek iş dünyası gerekse devlet kademelerindeki bilgi, birikim ve tecrübesiyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak biz salgın sürecinin getirdiği fırsatları üretime, ticarete, ihracata, istihdama dönüştürmek ve ülkemizi cari fazla veren bir ülke konumuna getirmek için hükümetimizin tüm kademelerinin yanında yer almaya ve çalışmaya hazırız."