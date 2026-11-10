ATO Başkanı Baran, Esenboğa'nın yurt dışı aktarma merkezi olmasını istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın daha fazla uluslararası destinasyona doğrudan bağlanmasını ve Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarda bir aktarma merkezi haline gelmesini istediklerini belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, beraberindeki heyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı değerlendirmede, Esenboğa Havalimanı'nın merkez haline getirilmesine yönelik talepleri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin başkenti Ankara, sanayisi, ticareti ve turizm potansiyeliyle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı konumunda. Bayrak taşıyıcımız THY'nin başkentimizden de dünyaya doğrudan uçmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımların üretim, ticaret, ihracat ve istihdama önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Baran, Ankara'yı diğer şehirlere bağlayan yüksek hızlı tren (YHT) hatları ile Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların başkent açısından önemli olduğunu vurguladı.

Baran, Esenboğa Havalimanı'na yönelik metro projesinin Ankara'nın ulaşım olanaklarını geliştireceğine işaret ederek, Ankara-İzmir YHT Hattı ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasının, başkentin ticaret ve lojistik kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ankara'nın, coğrafi konumuyla Anadolu'nun önemli bölümüne de hizmet verebilecek bir hava ulaşım merkezi niteliği taşıdığını belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, Türkiye'nin merkezinde yer alan, güçlü sanayi ve ticaret altyapısıyla öne çıkan bir şehir. Anadolu'dan yurt dışına yapılacak seyahatlerin Ankara üzerinden gerçekleştirilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu nedenle başkentimizin daha fazla uluslararası destinasyona doğrudan bağlanmasını ve Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarda bir aktarma merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz."

Baran, Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuşların artırılması konusunda THY ve AJet ile temasları sürdürdüklerini ifade etti.

İstanbul'dan Roma ve Milano başta olmak üzere Avrupa'nın önemli ticaret ve turizm merkezlerine sık aralıklarla seferler düzenlendiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'dan yurt dışına gerçekleştirilen doğrudan uçuşlar, başkentimizin ekonomik büyüklüğü, ticaret hacmi ve turizm potansiyeliyle kıyaslandığında oldukça sınırlı kalıyor. Ankara, kara ve demir yolu ağlarının kesişim noktasında yer alan, OSB ve teknokentleriyle üretim kapasitesini her geçen gün geliştiren bir şehir. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren illerinden biri olarak başkentimizin bir serbest bölgeyi hak ettiğine inanıyoruz."